"Газпром" будет развивать проекты с Иранской национальной нефтяной компанией

19 июл. 11:53

"Газпром" подписал меморандум о нефтяном сотрудничестве с Иранской национальной нефтяной компанией, сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что в церемонии подписания соглашения участвовали зампред "Газпрома" Виталий Маркелов и глава NIOC Мохсен Хойстемер.

"Подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве между Национальной иранской нефтяной компанией и российской компанией "Газпром", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что компании будут заниматься разработкой газовых месторождений Киш и Северный Парс, повышением давления на месторождении Южный Парс, разработкой шести нефтяных месторождений, завершением проектов СПГ и другим научно-техническим сотрудничеством.

Стоит добавить, что глава NIOC Мохсен Хойстемер назвал меморандум крупнейшей иностранной инвестицией в истории иранской нефтяной промышленности.