В МИД РФ визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали бесполезным

19 июл. 11:38

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов назвал визит американского лидера Джо Байдена в Саудовскую Аравию бесполезным, поскольку, по его словам, американцы не смогли добиться ожидаемых результатов.

"Конечно, арабы так оценивают как провальный. Можно назвать визит бесполезным по большому счету. Результатов особых, на которые рассчитывали американцы, не удалось добиться", - цитирует его РИА Новости.

Замглавы МИД РФ также отметил, что Владимир Путин после визита в Тегеран, где он встретится с иранским и турецким коллегами Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом, может позвонить сирийскому лидеру Башару Асаду.

"Не только с Асадом, но и с другими руководителями… мы всегда рады контактам с руководством Сирии", - добавил он.