В Пятигорске впервые за 30 лет чистят гору Машук

19 июл. 11:38

Впервые за последние 30 лет на горе Машук в Пятигорске стартовали санитарные работы, - сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Бештаугорский лесхоз приступил к очистке городских лесов на горе Машук от упавших деревьев. По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из регионального бюджета на эти цели выделено около 20 млн рублей", - написал Ворошилов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

"Проведя лесопатологическое обследование, лесники занялись давно назревшей проблемой - уборкой леса от упавших деревьев. Попросил лесников проводить видео- и фотосъемку работ, а общественность прошу подключиться к контролю за их проведением", - добавил глава города.