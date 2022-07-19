В Азербайджане опровергли интерес к Дзюбе

19 июл. 11:25

"Нефтчи" и "Карабах" отреагировали на информацию о переговорах с бывшим футболистом "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Это абсолютно не отражающая действительность информация. Таких планов нет", - заявил глава пресс-службы "Карабаха" Гюндуз Аббасзаде.

"Подобных переговоров не намечается, мы не в курсе о приезде Дзюбы в Баку и целях этой поездки", – сообщил глава пресс-службы "Нефтчи" Рустам Аллахвердиев.

В прошлом сезоне Дзюба забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач в 39 матчах за "Зенит", который покинул по истечении срока контракта. Сейчас футболист поддерживает форму с "Рубином".