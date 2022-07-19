В России более 4,2 тыс человек заразились коронавирусом

19 июл. 11:16

За минувшие сутки в России выявили 4 200 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 790, в Санкт-Петербурге - 521, в Подмосковье - 384. В Краснодарском крае – 38, в Ставропольском крае - 7, в Крыму - 45, в Дагестане - 2, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 34, в Ингушетии - 3, в Северной Осетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 18 499 044.

Госпитализированы за сутки 1 337 человек. Выздоровели 4 186 пациентов, за все время - 17 915 526.

Умерли за сутки 44 человека, с начала пандемии – 381 960.