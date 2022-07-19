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Крымские хлеборобы собрали первый миллион тонн зерна

Крымские хлеборобы собрали первый миллион тонн зерна

Крым намолотил первый миллион тонн зерна, богатый урожай зерновых станет залогом продовольственной безопасности республики, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На сегодня в республике фактически обмолочено 328 тыс га ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено 1162 тысячи тонн. Лидерами по намолоту зерна являются Красногвардейский, Джанкойский, Раздольненский и Красноперекопский районы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Богатый урожай зерновых – залог продовольственной безопасности республики и дальнейшего успешного развития экономики Крыма, - добавил Аксенов.

Уборка зерновых продолжается, всего крымским аграриям предстоит убрать 592 тыс га зерновых и зернобобовых культур, - сообщили в Минсельхозе республики.

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