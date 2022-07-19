Отели в Сочи уже можно бронировать на сайте города-курорта

19 июл. 10:57

В Сочи заработала собственная система бронирования отелей для гостей курорта, - сообщает администрация Краснодарского края.

Теперь отдыхающие могут подобрать и заказать номер в отеле или гостевом доме, столик в ресторане, экскурсию, купить билет на спектакль, концерт, футбольный матч на сайте visit-sochi.com, на котором уже представлено более 500 предложений для отдыха на любой вкус и бюджет, в том числе - номера 160 гостиниц, - передает РИА Новости.

Проект реализует городское агентство по развитию туризма, сервисный сбор для контрагентов составляет 11%, в то время как на ушедших из России зарубежных порталах он был от 15 до 23%.

В ближайшее время на сайте можно будет приобрести готовые пакетные продукты, сформированные с учетом скидок и специальных предложений, - рассказали организаторы.

Первые туристы уже воспользовались новыми возможностями.