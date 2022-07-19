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Экс-футболиста "Рубина" и "Анжи" обвинили в мошенничестве

Экс-футболиста &quot;Рубина&quot; и &quot;Анжи&quot; обвинили в мошенничестве

Бывший российский полузащитник Махач Гаджиева задержан в Москве на Тверской улице, его обвиняют в мошенничестве. 

Как сообщает РЕН-ТВ, 34-летний Гаджиев находился в федеральном розыске с конца прошлого года. Изначально полиция остановила спортсмена для проверки документов.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о транспортировке экс-футболиста в Дагестан.

Махачев известен по выступлениям за "Анжи", "Рубин", Крылья Советов" и другие команды. В 2017 году его осудили на два года лишения свободы условно и тоже за мошенничество.

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