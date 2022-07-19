ВОЗ заканчивает испытания двухвалентной антиковидной вакцины

19 июл. 10:34

Производство двухвалентной вакцины от коронавируса начнется осенью текущего 2022 года, - заявил сегодня в эфире радиостанции Žinių radijas представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по европейскому региону Витянис Андрюкайтис.

"Общая эпидемическая ситуация не радует, поэтому необходимо сохранять бдительность. Надеемся, что двухвалентная вакцина от коронавируса поможет в борьбе с инфекцией и ее мутациями. Препарат должен быть готов к применению к осени", - сказал он, передает ТАСС.

Согласно сообщениям фармакологических компаний, работа над двухвалентной вакциной идет к завершению, а несколько изготовителей утверждают, что все практически готово к началу массового производства, - добавил представитель ВОЗ.

Достоинством двухвалентной вакцины является то, что она предохраняет и от первичной инфекции, и ее мутационных штаммов, - утверждают медики.