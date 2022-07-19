МИД Ирана: США должны отказаться от санкционного давления на ИРИ

19 июл. 10:25

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем обменялся мнениями о последней ситуации для снятия санкций и событиях в регионе и мире.

"Нет никакого сомнения в решимости Ирана достичь прочего и хорошего соглашения", - заявил он, выразив признательность за неустанные усилия Борреля и Энрике Моры, сославшись на свои недавние переговоры с министрами иностранных дел Италии и Франции, передает иранское информационное агентство ИРНА.

"Белый дом должен отбросить излишества и сомнения и реалистично встать на путь решения и достижения соглашения, а также прекратить повторять неэффективный подход США. Еще они должны отказаться от прошлых ошибок и неконструктивного поведения, а также использования рычагов давления и санкций", - подчеркнул он.

Также Абдоллахиян указал на трехстороннюю встречу президентов трех стран Ирана, России и Турции в Тегеране и объяснил подход Ирана к продовольственной и энергетической безопасности.

Сославшись на свой недавний разговор с главой МИД Украины, он сказал: "Весьма важно облегчение поставки зерна с Украины".

Жозеп Боррель также подчеркнул необходимость обобщения идей сторон в нынешней ситуации, высоко оценив позитивную и серьезную волю иранской стороны в переговорном процессе и инициативы ИРИ по преодолению препятствий и разрешению некоторых остающихся споров для достижения окончательного соглашения.