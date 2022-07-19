СМИ: зарубежные ретейлеры при уходе из России понесут колоссальные убытки

19 июл. 10:05

Приостановившие деятельность в России иностранные ретейлеры одежды рискуют потерять до $800 млн при полном уходе с рынка, - пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителей двух аудиторских компаний.

Так, объявившая об окончательном закрытии своих российских магазинов шведская компания H&M уже подтвердила списание около $190 млн. Наибольшие потери - до $300 млн - могут ожидать испанскую Inditex, объединяющую бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear. Японская Uniqlo и французская Decathlon рискуют лишиться до $150-170 млн, - пишет издание, передает РИА Новости.

В общей же сложности потери ретейлеров при уходе из страны составят $760-800 млн. И это еще "консервативный" вариант: убытки зарубежных фирм могут вырасти, если те не распродадут остатки товаров и не решат вопросы с разрывом контрактов с арендодателями в свою пользу.

При этом сами владельцы торговых площадей с мая по середину июля подали порядка 30 исковых заявлений с общей суммой требований в 2,3 млрд рублей.