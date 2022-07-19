СМИ: Россия поднимет бюджетное правило до $60 с барреля нефти

19 июл. 10:01

Правительственные источники утверждают, что в Кабинете министров в настоящее время идут дискуссии о повышении бюджетного правила, дабы доходы бюджета рассчитывались исходя из цены на нефть в $60 за баррель. Плановый объем добычи предлагается установить в 9,5 млн баррелей в сутки.

Как пишут Ведомости, с таким предложением выступил Минфин. Чиновники из Минфина и Минэкономразвития подчеркнули, что пока о конкретных решениях в правительстве не говорят

Работу над введением нового бюджетного правила анонсировал министр финансов Антон Силуанов еще 29 июня, пояснив, что планка в $60 за баррель позволит сдерживать чрезмерное укрепление рубля. МЭР выступает против, поскольку видит в предложении Минфина сокращение бюджетных расходов, которое отрицательно скажется на экономической активности.