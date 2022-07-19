СМИ: Байден проигрывает битву за Украину

19 июл. 9:50

Президент США Джо Байден, решив довести до конца свою опосредованную войну с Россией, проигрывает битву за Украину, - написал в статье для издания The American Thinker полковник Дуглас Макгрегор.

"Его "любимая лошадь", НАТО, на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, – это экономика США и Европы", - пишет автор, передает РИА Новости.

Проблема НАТО в том, что экономические трудности из-за антироссийских санкций Байдена грозят экономическим Армагеддоном Европе. Автор показывает это на примере Германии – крупнейшей экономики ЕС и ключевой страны НАТО, которая испытывает большие трудности. Канцлер ФРГ Олаф Шольц понимает, что если вопреки возражениям Байдена он возглавит в Европе движение за прекращение огня на Украине, то европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией стремительно рухнет.

Политика США опасна. Американцы и европейцы "уже злятся на своих робких и бестолковых" лидеров, - резюмирует Макгрегор.