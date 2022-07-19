В Турции предрекли распад "американского Ближнего Востока"

19 июл. 9:46

США, именующие себя "хозяевами" Ближнего Востока", теряют влияние в регионе, сообщает турецкая газета Cumhuriyet.

На прошлой неделе Джо Байден прибыл с визитом на Ближний Восток. Лейтмотивом поездки прошли его слова о том, что США хотят сохранить активность в регионе, дабы не дать Москве и Пекину "образовать свой вакуум".

Слова американского лидера прозвучали в контексте образования арабо-израильского союза против Ирана на фоне ослабления влияния Вашингтона на Ближнем Востоке. Однако у заявления Байдена есть проблема: Россия и Китай активно развивают и углубляют отношения с Израилем и арабским миром.

Газета подчеркивает "империалистический" характер заявления Байдена, на которое Пекин отреагировал с призывом "уважать суверенитет". Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что "на Ближнем Востоке нет "вакуума", хозяева Ближнего Востока – народы, проживающие на его территории".

С этим согласились и авторы статьи, которые заявили, что в регионе есть переизбыток "империализма" США. При этом ослабление гегемонии США обеспечивает распад "американского Ближнего Востока", а "новый многополярный мир" способствует проведению странами региона "многосторонней" внешней политики.