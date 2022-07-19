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Азербайджан начал переселение граждан на освобожденные земли

Азербайджан начал переселение граждан на освобожденные земли

Сегодня на освобожденные земли Азербайджана прибудут на постоянное место жительства первые возвращающиеся в родные места граждане. Об этом сообщил спецпредставитель президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев на церемонии проводов.

Заселение деоккупированных территорий начнется с села Агалы Зангиланского района, куда в четыре этапа переедет 41 семья. Гаджиев подчеркнул, что весь процесс переселения находится под личным контролем президента Ильхама Алиева.

В селе Агалы для переселенцев построено качественное жилье, оснащенное "умными" технологиями, для жизни на освобожденной земле созданы все условия. На месте возвращающиеся граждане будут обеспечены работой, медицинскими, образовательными и социальными услугами.

"Умное" село Агалы – первый шаг на пути к возрождению Карабаха и Восточного Зангезура. В настоящее время в Зангиланском районе строятся железные и автомобильные дороги, а в ближайшие недели будет запущен в эксплуатацию аэропорт.

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