Столичный регион продолжат поливать короткие дожди

19 июл. 9:31

Сегодня в столичном регионе снова будет сыро и прохладно - кратковременные дожди и не выше плюс 21 градуса ожидается в Москве и области, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать тыловая часть циклона, кружащего над северо-востоком Европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, максимальная температура воздуха в столице плюс 19 - плюс 21 градус, по области от 17 до 22 градусов тепла", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер ожидается западный, его скорость составит 4-9 м/с, днем - порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 мм рт ст, что около нормы.