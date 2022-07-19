Россия и Индонезия станут стратегическими партнерами?

19 июл. 9:20

Посол России в Джакарте Людмила Воробьева заявила, что Москва намерена подписать с Индонезией декларацию о стратегическом партнерстве.

"В случае если состоится визит в Индонезию президента Российской Федерации, возможно, приуроченный к саммиту "двадцатки" на Бали в ноябре этого года, то на повестке дня – подписание декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами", - приводит ее слова РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что отношения между Москвой и Джакартой, несмотря на ситуацию в мире, продолжают носить традиционно дружественный характер.

"Отношения развиваются, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Индонезия заняла взвешенную позицию по поводу украинского кризиса, и индонезийская сторона заявляет о своей готовности к продолжению и развитию сотрудничества", - добавила Воробьева.