МИД России возлагает большие надежды на саммит в Тегеране

19 июл. 9:22

Встреча России, Ирана и Турции на высшем уровне, которая пройдет сегодня в Тегеране, позволит лидерам трех стран обсудить все интересующие вопросы, - заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Предстоит очень важная встреча на высшем уровне в Тегеране с участием руководителей России, Турции и Ирана. Этот формат мы называем астанинским, в свое время он создавался в том числе для взаимодействия этих ведущих стран в интересах сирийского урегулирования", - рассказал Вершинин, передает РИА Новости.

"Сегодня, как и любой саммит, он должен позволить по решению участников обсудить все интересующие эти три страны вопросы", - добавил он.