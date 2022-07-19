СМИ: Минфин США снова грозит "нарушителям" мирового порядка

19 июл. 9:09

Запад готов принять жесткие меры против стран, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок, - заявила во время визита в Южную Корею глава Минфина США Джанет Йеллен, имея в виду в первую очередь Россию, передает Reuters.

Глава ведомства заявила, что Москва использует экономические инструменты и партнерские связи как "оружие", и призвала ограничить цены на российскую нефть.

"Соединенные Штаты и другие ответственные союзники и партнеры стремятся сократить доходы России, не вызывая при этом нестабильности на мировых энергетических рынках", - добавила Йеллен.