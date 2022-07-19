Нигерия готова развивать сотрудничество с Россией в области футбола

19 июл. 8:34

Нигерия готова к сотрудничеству с Россией в вопросах футбола. Об этом сообщил посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.

"Если они [футболисты и тренеры] этого захотят, мы открыты к такому сотрудничеству", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Нигерия готова принять у себя как тренеров, так и игроков из России. "Так что российские футболисты могут приехать в Нигерию и попробовать себя здесь... Нигерия нанимает иностранных тренеров, если считает их подходящими, так что вполне может нанимать и российских", - цитирует его агентство "Р-Спорт".

При этом Шеху обратил внимание на то, что пока ни у одной нигерийской команды не возникало такого желания. "Но если они захотят, то мы поможем им найти подходящего игрока или тренера. Они также могут обратиться в посольство РФ в Нигерии. Рынок открыт", - заявил посол.

По его словам, спорт очень важен для Нигерии и в плане международных связей. "Мы не хотим создавать какие-то искусственные барьеры в спорте", - пояснил дипломат.