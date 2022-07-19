Жителям Дагестана вернули отключенное из-за жары электричество

19 июл. 4:48

В Дагестане восстановлено электроснабжение всех абонентов, нарушенное днем 18 июля из-за сильной жары и перегрузки энергообъектов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики России.

"Энергетики восстановили энергоснабжение всех потребителей в Дагестане, обесточенных после отключений оборудования из-за высоких температур", - приводит сообщение министерства ТАСС.

Напомним, в понедельник днем более 85 тыс жителей Дагестана остались без электроснабжения из-за аномальной жары. В основном отключения электроэнергии произошли в Махачкале, Каспийске, а также в Левашинском и Дербентском районах.