Иран представил военно-морскую дивизию дронов

ВМС Ирана объявили о создании первой дивизии беспилотных летательных аппаратов. По иранскому государственному телевидению показали, как ВМС запускали дроны с различных кораблей и даже с подводной лодки.

The Drive пишет, что Ирана пытается не только обрести больше возможностей и мощностей для вооруженных беспилотников, но и развернуть эти системы с разных направлений, в том числе с моря. Новое подразделение показали во время визита президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию. За несколько дней до этого поползли слухи, что Иран предложил России поставлять значительное количество беспилотников в ускоренном порядке для поддержки специальной операции на Украине.

Презентация новой дивизии ВМС Ирана состоялась 15 июля в международных водах Индийского океана с участием ряда высокопоставленных иранских официальных лиц, включая командующего армией генерал-майора Абдулрахима Мусави. Мероприятие продемонстрировало использование кораблей и подводных лодок для развертывания дронов местного производства. Можно увидеть подводную лодку класса Kilo, обозначенную как Tareq, вспомогательный корабль Delvar и десантный корабль Lavan. Хотя подробности об этом подразделении не разглашаются, известно лишь, что один корабль несет на борту не менее 50 беспилотников.

Иранское PressTV утверждает, что основные операции дивизии будут заключаться в транспортировке и эксплуатации этих различных БПЛА, которые состоят из боевых и разведывательных типов, а также и дронов-камикадзе. Что касается фактического типа беспилотников, которые будут использоваться подразделением, то, согласно сообщениям, во время церемонии открытия использовались такие БПЛА, как Pelican, Homa, Arash, Chamroosh, Jubin, Ababil-4 и Bavar-5.

Киан Шарифи, старший журналист BBC Monitoring, написал в Твиттере, что беспилотник, запуск которого можно увидеть с подводной лодки Tareq, идентифицирован как БПЛА Homa. Однако в настоящее время о Homa известно невероятно мало.

Хотя дроны, запускаемые с подводных лодок, становятся все более распространенными, их использование ограничено, если подводной лодке приходится всплывать для их развертывания. Тем не менее есть области, в которых запуск беспилотников с надводной подводной лодки может иметь некоторую ценность. Даже создание возможности передачи небольших предметов на подводную лодку и обратно с помощью дрона может оказаться стоящей задачей.

Также сообщается, что на презентации беспилотного авианосца ВМС Ирана был представлен беспилотник Pelican-2, военно-морской БПЛА с вертикальным взлетом, предназначенный для горизонтального полета, а также приземления и плавания на воде в случае чрезвычайной ситуации. Pelican-2 был спроектирован для выполнения патрульных и разведывательных миссий. Четыре двигателя позволяют ему совершать вертикальное движение, а мощный пропеллер, используется для горизонтального полета. Эта гибридная конфигурация становится все более популярной для военно-морского применения. Однако БПЛА Chamroosh является менее сложным дроном, поскольку он запускается вручную.

Остаются дроны Arash, Jubin, Ababil-4 и Bavar-5. БПЛА Arash, по крайней мере, известен как беспилотник-камикадзе, впервые представленный в 2020 году и использовавшийся во время ежегодных иранских военных учений в 2021 году. Ababil-4 является вторым новейшим дополнением Ирана к семейству беспилотников Ababil, разработанных Ghods Aviation Industries и серийно производимых Iran Aircraft Manufacturing Industries. Хотя о Ababil-4 известно немного технических подробностей, его предшественники используются в основном для разведывательных операций, но также могут быть оснащены оружием в зависимости от миссии. На демонстрационном мероприятии в апреле этого года выяснилось, что Ababil-5 несет шесть противотанковых управляемых ракет Almas и, как утверждается, может нести высокоточные боеприпасы Ghaem-5.

С другой стороны, и БПЛА Bavar-5, и БПЛА Jubin новее, и подробности о конфигурациях этих беспилотников, по-видимому, недоступны. Конфигурация дельта-канард, которую можно увидеть на некоторых из этих беспилотников, не является чем-то новым, поскольку она использовалась во многих конструкциях иранских беспилотников, особенно тех, которые предоставлялись его доверенным лицам в течение многих лет. Эти дроны обычно ассоциируются с дальними самоубийственными атаками и даже потенциально могут нести противорадиолокационные ГСН для обнаружения и поражения радаров ПВО противника.

Вспомогательные корабли, которые предположительно будут поддерживать новую дивизию БПЛА ВМС Ирана, служат еще одним примером того, как Иран развивает возможности для проведения асимметричных атак вдали от своих берегов. Известно, что Иран тайно использовал коммерческие корабли в военных целях, и хотя это могут быть не сверхсовременные платформы, готовые противостоять крупным ВМС, они определенно отражают реальные угрозы в других качествах.

Экспорт беспилотных летательных аппаратов морского базирования на самом деле является более серьезной проблемой, чем демонстрация возможностей Ираном. Дело в том, что эти дроны можно запускать практически с любого корабля, а не только с очевидных носителей дронов, и даже использовать против других кораблей. Это может затруднить выявление источника атак, а также перехват пусковых платформ до развертывания беспилотников.

Эта категория угроз в последнее время стала источником трений на Ближнем Востоке, и The War Zone регулярно подчеркивает тот факт, что между Ираном и Израилем уже идет вялотекущая война с использованием морских беспилотников малой интенсивности. Недавно произошел еще один инцидент с беспилотником в морской зоне Израиля. Страх перед распространением этих систем, а также дешевых крылатых ракет привел к возможности ранее немыслимого союза между арабскими государствами и Израилем, который мог бы включать общую сеть противовоздушной обороны, ориентированную на раннее предупреждение, отслеживание и устранение этих угроз. Малая сигнатура дронов и их способность низко летать, а в некоторых случаях медленно и на большие расстояния, наряду с их низкой стоимостью, что позволяет развертывать "стаи" против одной целевой области даже негосударственными субъектами, делает их особенно мощной проблемой для противовоздушной обороны. Тот факт, что их можно запускать практически с любого корабля, значительно осложняет ситуацию. Израиль уже готовится к такому непредвиденному обстоятельству, и США серьезно обеспокоены подобными угрозами, исходящими из-за пределов их берегов.

Тем временем Израиль, который впервые разработал концепцию беспилотника-камикадзе, также оснащает свои корабли аналогичными, хотя и гораздо более передовыми системами, пока Иран явно добивается заметных успехов в развитии собственного оружия и потенциала. Как именно это оборудование будет использоваться и кем пока неизвестно.