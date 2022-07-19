В Махачкале пройдет масштабный велоквест

19 июл. 0:34

Масштабный велоквест, организованный 2ГИС и "Coffee Street Service", состоится 31 июля на площадке исторического парка "Россия – моя история", сообщает пресс-служба музея.

В рамках мероприятия участники разгадают задачи, головоломки, а также выполнят задания, передвигаясь на велосипеде с помощью 2ГИС.

Для участия необходимо собрать команду от 2 до 4 человек и пройти регистрацию.

В призовой фонд мероприятия войдут 10 000 рублей от 2ГИС, аппарат для пресс-кофе от "Coffee Street Service", а также подарки от партнеров мероприятия.