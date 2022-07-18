Главного тренера сборной Ирана вернули в команду спустя 6 дней после увольнения

18 июл. 23:48

Иранские поклонники футбола оказались свидетелями необычной ситуации: наставник национальной сборной Драган Скочич 11 июля был отправлен в отставку, а 17 июля его вернули на должность.

Это странное событие стало кульминацией напряженности внутри команду. Несмотря на то, что Скочич вывел Иран на чемпионат мира, игроки Мехди Тареми и Алиреза Джаханбахш выступили за его уход, пытаясь добиться возвращения на пост главного тренера экс-тренера Карлуша Кейруша.

Давление вокруг сборной нарастало, а проигрыши в товарищеских матчах против Южной Кореи и Алжира привели к увольнению Скочича. Хорват вступил в жаркий спор с и.о. главы федерации футбола Ирана Миршадом Маджеди. В течение нескольких дней в ИФР искали замену тренеру, но не нашли. Спустя шесть дней после увольнения Скочича вернули обратно.