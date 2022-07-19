В конце лета Россия восстановит поезда в Таджикистан

19 июл. 7:33

Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Таджикистаном с 30 августа, - говорится в сообщении на официальном сайте "Российских железных дорог" (РЖД).

"В соответствии с уведомлением "Рохи охани Точикистон" ("Железные дороги Таджикистана") с 30 августа между Россией и Таджикистаном будет возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение, временно приостановленное с 17 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Поезд из Волгограда в Душанбе будет курсировать один раз в неделю, он будет отправляться из Волгограда по пятницам, а из Душанбе - по вторникам. Также с 7 сентября начнет курсировать поезд из Худжанда в Волгоград – по средам из Худжанда и по субботам из Волгограда.

В минувшую пятницу было опубликовано постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отменяющее ограничения на пересечение сухопутной границы. Специальные меры были введены в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. О том, что Россия снимет эти ограничения, объявил оперативный штаб по борьбе с ковидом.