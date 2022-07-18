Незаконная миграция довела жителя Дагестана до тюрьмы

18 июл. 23:36

В Дагестане осудили местного жителя Багавова Б. и иностранца Нгуена В. за незаконное пребывание в стране 12 представителей зарубежной страны, сообщает пресс-служба ФСБ.

Было установлено, что Багавов и Нгуен на арендуемом участке построили помещение из 11 комнат, в которых проживали незаконно находящиеся в России 12 граждан государства Юго-Востойной Азии. За это они брали деньги у мигрантов.

Пограничники вместе с коллегами из МВД задержали Багавова, Нгуена и других иностранцев.

Багавова и Нгуена осудили по статье 322.1 ("организация незаконной миграции") УК РФ и приговорил первого из них к одному году и трем месяцам лишения свободы, а второго – к трем годам колонии общего режима.

Стоит добавить, что 12 иностранцев оштрафовали и выдворили из России.