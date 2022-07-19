Женщины в Иране соткали самый большой в мире килим

19 июл. 5:23

В иранской деревне Хурс создали самый большой в мире килим ручной работы, - заявил руководитель департамента наследия, культуры, туризма и ремесел округа Гир и Карзин иранской провинции Фарс Мохаммад Джафар Эбрахими.

По его словам, длина килима 15 м, а ширина - 7 м. Его площадь составляет 105 кв м. "Килим был заказан Катаром, а его изготовлением занималась кооперативная компания Ariafar Kilim and Gabbeh", - цитирует Эбрахими "Исламосфера".

Над созданием килима работали десять ткачих – семь главных и три помощницы. На изделие ушло 66 105 м нити.