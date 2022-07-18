Юные кинематографисты попробуют свои силы на фестивале в Ессентуках

18 июл. 23:28

В конце июля в Ессентуках пройдут два детских кинофестиваля - "Кинокампус - молодые кинематографисты" и "Кинокампус - дети", - сообщили в пресс-службе кинофестиваля "Хрустальный источникЪ".

"В Ессентуках пройдут "Кинокампус - молодые кинематографисты "Хрустальный ИсточникЪ" и "Кинокампус - дети "Хрустальный ИсточникЪ". …Церемония открытия двух кампусов - 23 июля. Подведение итогов и церемония закрытия - 29 июля", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В каждой группе участников заявлены по четыре команды, значит появятся восемь новых фильмов. Все кинематографические функции выполнят сами конкурсанты: написание сценария, продюсирование, режиссура, подбор актеров, операторская работа, свет, музыка, костюмы, грим. В Кампусе дети будут снимать свои короткие метры, - тметили организаторы.

Несмотря на то, что фестивали – детские, все на них будет по-взрослому: Красная дорожка и представление всех участников, торжественная церемония открытия на сцене Театра-Парка; неделя подготовки, съемочного процесса и монтажа конкурсных киноработ, которые появятся в фестивальные будни в локациях Кавминвод.

Также запланированы мастер-классы, конкурсные показы, вручение кубков "Хрустальный Орел" победителям на закрытии и даже фейерверк.