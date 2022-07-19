В Тбилиси состоится выставка современной грузинской каллиграфии

19 июл. 2:36

Персональная выставка работ каллиграфиста Шота Саганелидзе под названием "Грузинское современное каллиграфическое искусство" пройдет в Доме писателей в Тбилиси 27 июля.

Организаторы сообщили, что на экспозиции будут представлены образцы ручной вышивки, живописи и керамики, а также коллекция женских нарядов с элементами каллиграфии и орнаментов. Выставка посвящена первой женщине – национальному герою Грузии Маро Макашвили. Ее портрет будет выставлен в Доме писателей впервые.

Шота Саганелидзе рисует портреты, используя три грузинских письменности (асомтаврули, нусхури и мхедрули), которые признаны ЮНЕСКО образцами нематериального культурного наследия.

В коллекции Саганелидзе есть удивительные и изящные образы царицы Тамар, поэта Шота Руставели, актрисы Софико Чиаурели, режиссера Сергея Параджанова и многих других известных личностей, пишет Sputnik Грузия.