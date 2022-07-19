В Великобритании появится летающее такси?

19 июл. 3:34

Американская компания Joby Aviation подала заявку на сертификацию своего летающего такси в Великобритании, сообщили в пресс-службе компании.

"Базирующаяся в Калифорнии Joby Aviation объявила о подаче заявки на сертификацию своей революционной разработки в Великобритании... Таким образом, Joby aviation станет первым разработчиком аппаратов вертикального взлета и посадки с электрическим двигателем eVTOL (Electric Vertical Take-off and Landing), запросившим подтверждение своего американского сертификата за рубежом", - приводит заявление ТАСС.

Пятиместное аэротакси сможет разгоняться до 200 км/ч, максимальная дальность полета - около 150 км. Аппарат работает на шести электродвигателях, а "вертикальный взлет и посадка позволяют ему функционировать практически в любой местности".

"Нас невероятно воодушевляет потенциал, которым обладают воздушные перевозки. Это способ экологически чистого и доступного регионального сообщения в Великобритании", - прокомментировал основатель и генеральный директор Joby Aviation Джобен Бевирт.