Зачем директор ЦРУ прилетал в Ереван

15 июля в Ереване директор ЦРУ США Уильям Бёрнс встречался в Ереване с руководством Армении. Визит охарактеризовали как тайный, поскольку рабочие поездки главы разведывательного ведомства обычно громко не анонсируют.

Карьерный взлет Бёрнса не связан со структурами разведки, многие годы он занимался исключительно дипломатической работой, успев побывать госсекретарем США и послом в России. В любом случае, встреча состоялась, учитывая нынешнее геополитическое напряжение. Провластные армянские СМИ, видимо, осознав важность конфиденциальности, ограничились сухой сводкой новостей без какого-либо намека о содержание встречи. Руководство Армении также предпочло никак не комментировать визит Бёрнса, который хотел встретиться с премьером Николом Пашиняном и с главой Совета безопасности Армении (СБ) Арменом Григоряном, чья кандидатура не пользуются доверием среди российских военных. Стратегическая коммуникация, в том числе все миротворческие контакты между Арменией и Россией, сейчас осуществляются через ОДКБ, а потому армянская разведка "проседает" по причине своей низкой эффективности и ненадежности. Однако для Запада она по-прежнему может быть полезна, поскольку мониторит региональные процессы.

Определенные опасения перед встречей испытали члены националистической оппозиции, предположившие, что Вашингтон готов "слить" информацию об зарубежных активах лидеров карабахского клана и сочувствующих им олигархах, стремясь сбить и без того низкую активность реваншистов. Однако в действительности Белый дом не волнуют вялотекущие протестные акции в Армении, на которых оппозиция требуют смещения Пашиняна. Но армия участвовать в перевороте не намерена, тем более что глава армянского Кабмина нужен Москве для продолжения миротворческой политики и реализации достигнутых договоренностей. Вашингтон не беспокоится за сохранность и лояльность нынешнего армянского режима. Косвенно это подтверждает то, что не в первый раз послом США в Армении назначается дипломат, который будет курировать работу выдворенных из России американских правительственных фондов. На этот раз эту должность предстоит занять Кристине Кивен, которая совсем скоро сменит Линн Трейси. Вот и нынешняя встреча главы ЦРУ и премьера Армении едва ли могла носить консультативный характер. Передать соответствующие инструкции, к примеру, по "правильному" голосованию в ООН Вашингтон может по действующим зашифрованным каналам связи, без необходимости личного присутствия главы своей разведки.

Намного сложнее получить необходимую информацию непосредственно из региона, опасаясь ее перехвата. Видимо, в ЦРУ не осведомлены о ситуации в армянской армии. Эта тема табуирована и в самой Армении, а потому никто не доподлинно не знает и не понимает, что сейчас происходит в армии и каково ее фактическое состояние. После поражения в войне в Армении не делают бравурных репортажей о боеспособности военных, степень интеграции между ВС России и Армении также неизвестна.

ЦРУ занимается планированием и осуществлением различных диверсионно-разведывательных операции, последствиях которых позже перекладываются на плечи американских военных. Правда, такое возможно в Африке, на Ближнем Востоке, но не в Армении, где за безопасность республики отвечает ОДКБ. Поскольку с момента подписания трехстороннего Заявления в ноябре 2020 года ни один из высокопоставленных чиновников США не посещал Ереван, скорее всего, Белый дом решил лично оценить ситуацию на местах и ресурс армянской власти. Кроме того, в стране анонсирована реформа силовых структур, а 12 июля в Армении объявили о создании Агентства внешней разведки, а потому владеющему русским языком Бёрнсу было проще договориться о вероятном будущем сотрудничестве.

Запад рассматривает Армению в качестве партнера, однако не может быть уверен в успешности тех или иных специальных операции, в которых в данный момент нет необходимости. Несмотря на лояльность армянской власти Западу, в республике дислоцированы российские военные и действуют соответствующе разведывательные структуры. Перспективным направлением американской разведки в Армении может быть деятельность в отношении России, так как, к примеру, иранское направление курируется преимущественно через соседний Ирак. Возможно поэтому, через три дня после визита Бёрнса, Ереван посетил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.