Выходец из индийской семьи победил в третьем туре выборов премьера Британии

18 июл. 22:31

Экс-руководитель Минфина Великобритании Риши Сунак вновь набрал наибольшее число голосов в третьем туре выборов премьера Великобритании, сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Помимо Сунака, набравшего 115 голосов, в четвертый тур пробились замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (82), глава МИД Лиз Трасс (71) и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок (58).

Следующие туры будут проходить до тех пор, пока не останутся два основных кандидата на должность. Победителя выберут все члены партии, которых сегодня порядка 200 тыс. Голосование пройдет по почте.