Эрдоган прилетел в Иран

18 июл. 21:56

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом в Иран, где встретится с Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси, передает издание Star.

"Эрдогана приветствовали в международном аэропорту Мехрабад министр нефти Ирана Джавад Оуджи, генеральный менеджер протокола аппарата президента Ирана Реза Нагипур, посол Ирана в Анкаре Мохаммед Феразменд, посол Турции в Тегеране Дерья Орс, а также сотрудники посольства", - пишет газета.

Отмечается, что вместе с Эрдоганом прибыли глава Минобороны Хулуси Акар, министр внутренних дел Сулейман Сойлу, глава МИД Мевлют Чавушоглу, официальный представитель президента Ибрагим Калын и другие члены правительства Турции.