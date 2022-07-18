Баку намерен расширить торговые связи с Европой

18 июл. 21:43

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Баку планирует расширить сотрудничество с Евросоюзом за счет реализации совместных проектов.

"ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. Уверен, что в последующие годы наше торговое сотрудничество будет расширено за счет реализации запланированных проектов", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Он также отметил, сфера энергетики занимает одно из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества.

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в сферах образования, перевозок и во всех других направления. Соглашение о стратегическом партнерстве охватывает все потенциальные вопросы нашего сотрудничества", - добавил Алиев.