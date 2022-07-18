В Баксане приведут в порядок братские могилы

18 июл. 22:29

Власти кабардино-балкарского Баксана в ближайшее время намерены отреставрировать братскую могилу возле школы №5, - сообщает пресс-служба муниципалитета города.

Захоронение располагается рядом с памятником, установленным возле образовательного учреждения на проспекте Ленина. На эти цели выделили средства, а рабочие уже начали демонтажные работы, - передает "АиФ-Ставрополье".

Капитальный ремонт памятника возле школы должны завершить до начала учебного года. Затем городские власти планируют отреставрировать еще два монумента с захоронениями.