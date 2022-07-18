В США заявили Байдену, что конфликт с Россией приведет страну к гибели

18 июл. 21:23

Американский политик Патрик Бьюкенен сообщил, что президент Джо Байден подвергнет США опасности в случае обязательства вступить в войну с Россией на стороне Финляндии, если такой конфликт произойдет.

По его словам, такая ситуация приведет к тому, что американским военным будет противостоять страна, которая имеет от 4,5 до 6 тыс ядерных боеголовок.

Он также отметил, что во времена холодной войны ни один американский лидер стал бы "рисковать выживанием нашей нации ради защиты территории страны за тысячи миль, которая никогда не была жизненно важной для США".

В заключение политик добавил, что такое решение в XX веке признали бы "сумасшествием".