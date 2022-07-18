Власти Кубани увеличат площадь заповедников

18 июл. 22:14

До конца 2023 года площадь региональных особо охраняемых природных территорий Кубани увеличат на 120 тыс га, - заявил губернатор края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кондратьев отметил, что необходимо взять под охрану еще девять заповедников. Вице-губернатор Сергей Болдин рассказал, что в Краснодарском крае определены 419 особо охраняемых природных территорий. Семь из них – федерального значения, 350 – регионального и 62 – местного, - передает "АиФ-Юг".

Напомним, сейчас в крае 350 заповедников, которые занимают больше 500 тыс га.