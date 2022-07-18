Руководство Карабудахкентской ЦРБ уличили в ряде нарушений

18 июл. 21:47

Служба финансового контроля Дагестана при проверке финансово-хозяйственной деятельности Карабудахкентской центральной районной больницы (ЦРБ) за 2021 год выявила нарушения на 41 млн рублей.

Среди наиболее значимых из них - нецелевое использование 28,2 млн рублей при уплате штрафных санкций и удержании средств ОМС за несоблюдение объемов, сроков, качества и условий предоставления медпомощи, неправомерное использование денег с нарушением бюджетного законодательства на сумму 8,6 млн рублей, а также нарушения в сфере закупок на сумму 4,4 млн рублей, - передает "АиФ-Дагестан".

Больнице выдано предписание устранить все выявленные нарушения, а ее должностные лица, допустившие нарушения закона, будут привлечены к административной ответственности.

Информация о выявленных нарушениях находится на контроле прокуратуры Дагестана.