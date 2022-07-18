ООН возьмет под контроль тегеранский саммит России, Ирана и Турции

18 июл. 21:33

ООН будет внимательно следить за саммитом президента РФ Владимира Путина и его коллег из Ирана и Турции Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана, который пройдет в Тегеране, - заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"У нас нет каких-либо конкретных ожиданий от этой встречи касательно переговоров по зерновому вопросу. Мы будем следить за встречами в Тегеране, и посмотрим, каковы будут результаты", - поведал он на вопрос о том, ожидает ли он на этом саммите какого-либо продвижения по вопросу возврата на мировые рынки зерна с Украины и из России, а также удобрений из России, передает РИА Новости.

При этом Хак указал, что ООН приветствует любую координацию среди главных участников в дискуссии по проблеме экспорта зерна.

"Все, что продвинет эту дискуссию будет позитивом", - добавил он.