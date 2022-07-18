СМИ: суд признал сговор донского Минздрава и частной фирмы

18 июл. 21:16

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Управления ФАС России в отношении министерства здравоохранения Ростовской области и компании "Центр 100 Ростов-на-Дону", - сообщает сетевое издание "Блокнот Ростов".

Министерство и компанию признали виновными в нарушении законодательства о защите конкуренции. Как пояснили в региональном Управлении ФАС, несколько медучреждений и министерство заключили антиконкурентное соглашение, из-за чего была ограничена конкуренция на закупке по оказанию услуг по обращению с медицинскими отходами класса "Б". В ведомстве посчитали, что победитель не отвечал требованиям документации, - передает "АиФ-Ростов".

По делу проходили областная клиническая больница № 2, городская больница № 20 Ростова-на-Дону, дом ребенка № 4 донской столицы, а также больница скорой медицинской помощи в Новочеркасске.

В тот период министерство здравоохранения донского региона возглавляла Татьяна Быковская, которая в 2020 году она ушла с этого поста по собственному желанию.