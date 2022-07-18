Австрия не собирается вступать в НАТО

18 июл. 20:54

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что его страна не собирается становиться членом НАТО, пишет словацкое издание Pravda.

Газета сообщает, что во время переговоров канцлера с премьером Словакии Эдуардом Хегером в Вене обсуждалась и украинская тема. Нехаммер заявил, что Австрия не намерена идти по пути Швеции и Финляндии, которые стремяться войти в состав НАТО на фоне спецоперации России на Украине.

"Подобная дискуссия в Австрии "не ведется", подчеркнул канцлер. Австрия придерживается совместной политики ЕС в международной сфере и сфере безопасности, а также планирует инвестировать больше средств в собственную оборону", - сказано в сообщении.