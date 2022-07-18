В Крыму заявили, что Мариуполь ждет судьба столицы Чечни

18 июл. 20:41

Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов выразил в своем Telegram-канале уверенность, что Мариуполь будет восстановлен и повторит судьбу Грозного.

"Мариуполь же повторил судьбу Грозного, разрушенного в ходе боев по его освобождению от террористов. Есть полная уверенность, что повторит город на берегу Азовского моря и дальнейшую судьбу столицы Чечни, - написал он, добавив, что Грозный стал одним из красивейших городов России.

Он подчеркнул, что в Мариуполе сегодня вовсю идут строительные работы, что жители города провели зиму в благоустроенных домах.

"Сейчас в город заходят крупные игроки строительного рынка из Москвы, Санкт-Петербурга, поэтому дело пойдет очень быстро. Через пять лет люди получат новый город, такой, которого у них никогда не было", - отметил глава парламента.