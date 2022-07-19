Центральная Азия добивается устойчивости к изменению климата

13-14 июля более 50 участников, представляющих правительства и организации гражданского общества из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также международные организации, провели в Алма-Ате Региональный консультативный семинар ОБСЕ по вопросам изменения климата и безопасности в Центральной Азии.

Портал ReliefWeb сообщает, что региональный консультационный семинар был организован в рамках внебюджетного проекта ОБСЕ "Усиление реагирования на угрозы безопасности, связанные с изменением климата в Юго-Восточной Европе, Восточной Европе, Южном Кавказе и Центральной Азии". Цель инициативы – в обсуждении проблем изменения климата и безопасности в регионе, а также в определении возможностей для регионального сотрудничества и совместных действий для решения этих проблем.

В ходе мероприятия участники обменялись мнениями и поделились общим пониманием взаимосвязи между изменением климата и безопасностью. Ральф Эрнст, заместитель координатора и руководитель отдела экологической деятельности БКЭЭД (Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ), обратил внимание на решение Совета министров ОБСЕ от 2021 года об изменении климата и подчеркнул, что решение сложных проблем, вызванных изменением климата, требует трансграничного/регионального сотрудничества. "Сегодняшней инициативой ОБСЕ стремится создать новые возможности для трансграничного и регионального сотрудничества для снижения рисков в интересах процветания, стабильности и безопасности в регионе", - сказал Эрнст.

Центр принял активное участие в сессии "Отправные точки для трансграничного сотрудничества в Центральной Азии", представив инициативу Центра по созданию Центрально-Азиатской региональной системы раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях в целях повышения устойчивости региона к стихийным бедствиям.