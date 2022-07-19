Турция и Пакистан продолжают поддерживать Азербайджан

Год назад над азербайджанским Агдамом сияло солнце, день был жаркий. Весь город лежал в руинах, и только историческая мечеть возвышались над обломками разрушенных зданий. Город-призрак, теперь освобожденный от многолетней оккупации и разорения армянскими войсками, уже не пустовал, а был заполнен дипломатами, журналистами и бизнесменами, вспоминает журналист из турецкой "Сабах".

Тогда были обнародованы планы азербайджанского правительства по восстановлению региона. Система экологичного общественного транспорта, футбольная арена, музеи и новая мечеть в дополнение к старой - все это представлено на генеральном плане города. Победа Азербайджана в ноябре 2020 года после 44-дневной войны привела к тому, что он вернул себе районы Карабаха, ранее называвшиеся Нагорным Карабахом, и семь прилегающих районов, включая Агдам.

"Моральная и политическая поддержка, оказанная Азербайджану Турцией и Пакистаном, очень вдохновила нас, и мы бесконечно за нее благодарны. Теперь, когда наши территории освобождены, мы намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами, наиболее важными среди которых для нас остаются Турция и Пакистан. Я уверен, что это тройственный союз и впредь будет доминировать во внешней политике наших трех стран", - говорит депутат азербайджанского парламента Джаваншир Фейзиев.

Закупленные Баку турецкие беспилотники Bayraktar TB2 сыграли ключевую роль в победе Азербайджана. ТБ2 уничтожили ключевую стратегическую инфраструктуру Армении, склады боеприпасов и бронетехнику. Военная победа закрепилась дипломатическим путем. Баку освободил город Шуша, который называют колыбелью азербайджанской культуры, и вернул себе все свои земли за пределами Карабаха.

Дипломатическая поддержка Пакистана также помогла Баку отстоять право на очистку своих территорий от вражеских сил. После победы Исламабад поздравил Азербайджан "с освобождением территорий" и выразил надежду на "стабильность и процветание" в регионе и "возвращение вынужденных переселенцев на земли предков". Пакистан всегда поддерживал урегулирование карабахского конфликта на основе международного права и соответствующих резолюций Совбеза ООН.

С тех пор официальные связи продолжали развиваться. В июле прошлого года главы парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подписали Бакинскую декларацию с целью дальнейшего углубления отношений. После этого председатели парламентов посетили Шушу, объявленную Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) "Культурной столицей тюркского мира 2023 года". Вскоре состоялись совместные учения "Три брата", в которых приняли участие военные сил специального назначения трех стран.

В октябре прошлого года религиозный лидер Азербайджана, председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде отправился в Карабах вместе со своим турецким коллегой, председателем Управления Турции по делам религии Али Эрбашем. "На наших землях, освобожденных от оккупации, армяне совершили акты вандализма. Разрушены могилы, извлечены останки умерших людей, мечети использовались как хлев", - сказал Пашазаде, добавив, что победа его страны ознаменовала возвращение этого региона к жизни. В этом смысле встречи и обмены мнениями между религиозными лидерами могут сыграть важную роль в стабилизации ситуации в регионе.

Во время поездки религиозные лидеры стали свидетелями еще большего прогресса в восстановлении этого региона на открытии международного аэропорта Физули, строительство которого заняло всего восемь месяцев. Церемонию открытия посетили президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. "Наиболее подходящей моделью для мусульманских стран является сохранение божественных ценностей в рамках исламского единства, взаимопонимания и культурного обмена", - сказал муфтий. Его слова подтверждаются недавним соглашением о сотрудничестве и обмене опытом между азербайджанскими и пакистанскими СМИ.

Реконструкция послевоенного Карабаха продолжается впечатляющими темпами, а его бывшие жители надеются на скорое возвращение домой.