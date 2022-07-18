Компании Delivery Club грозит штраф за утечку данных ее сотрудников

18 июл. 20:32

В связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере персональных данных в отношении компании Delivery Club составлен административный протокол, - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"По факту проверки компании Delivery Club Роскомнадзором были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных. В отношении компании был составлен и направлен в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ", - сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Соответствующая статья КоАП РФ предполагает наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей.

Ранее Роскомнадзор также заблокировал ресурс, на котором размещались скомпрометированные персональные данные клиентов ряда компаний. Информация о публикации в интернете базы с личными данными курьеров "Яндекс.Еды" и Delivery Club изначально появилась в соцсетях, они включали в себя фамилию и имя, зашифрованный пароль, адрес электронной почты и номер телефона.