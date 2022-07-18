Реализовывать инвестпроекты на Кавказе поможет МИнБанк

18 июл. 20:14

АО "Кавказ.РФ" и Московский индустриальный банк (МИнБанк) подписали соглашение о сотрудничестве для реализации инвестпроектов на Северном Кавказе, - сообщили в пресс-службе акционерного общества.

"Расширяем перечень партнеров и привлекаем финансовые институты на Северный Кавказ. В списке тех, с кем уже подписаны соглашения о сотрудничестве, Корпорация МСП, ВЭБ.РФ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ДОМ.РФ, Россельхозбанк, Совкомбанк. И сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с Московским индустриальным банком, чтобы вместе реализовывать на Северном Кавказе стратегически значимые инвестиционные проекты", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Сотрудничество предполагает реализацию инвестпроектов в сферах сельского хозяйства, промышленности, рыболовства, туризма, санаторно-курортного оздоровления, IT-технологий, строительства и энергетики, а также экологических проектов.

Кавказ.РФ теперь сможет предоставлять бизнесу финансирование проектов на срок до 12 лет как с использованием кредитных средств МИнБанка, так и партнерские займы под гарантии банка. Также предусмотрены отсрочка платежа по оплате основного долга и по процентам за пользование кредитом, - добавили в пресс-службе.