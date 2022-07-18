Мэрия Сочи будет судиться с "Магнитом"

18 июл. 19:48

Мэрия Сочи подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края на АО "Тандер" – владельца крупнейшей сети розничных магазинов "Магнит".

Администрация хочет взыскать 6,5 млн рублей за пользование земельным участком размером 8 тыс кв м в Хостинском районе города, - передает портал Юга.ру.

Согласно материалам, размещенным на сайте суда, компания использовала участок с 1 января 2018 года по 31 марта 2022 года, и ее задолженность за это составила 5 млн 687 тыс рублей, еще 834 тыс рублей составили проценты.

Заседание по делу состоится 22 сентября.