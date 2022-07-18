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Германия может перейти на нефть из Казахстана

Германия может перейти на нефть из Казахстана

Дочерняя компания "Роснефти" Rosneft Deutschland предложила Минэкономики ФРГ закупать казахстанскую нефть вместо российской в связи с возможным отказом от нее в 2023 году, сообщает пресс-служба объединения бизнес-ассоциаций Восточной Германии и Берлина.

"В качестве альтернативного решения Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии получило предложение от акционера НПЗ Rosneft Deutschland закупить сырую нефть в Казахстане", - сказано в заявлении.

План предусматривает транспортировку казахстанской нефти в НПЗ в городе Шведте через нефтепровод "Дружба", не подпадая под режим эмбарго. В ведомстве отметили, что вместе с поставками нефти по трубопроводу из Ростока, деятельность завода в Шведте будет обеспечена на 100%.

При этом группа по интересам бизнес-ассоциаций в Восточной Германии и Берлине потребовал, чтобы российская нефть продолжала поступать по "Дружбе", "если ничего не поможет". "В конце концов, никому не объяснить, почему газ из России можно импортировать, а нефть нельзя", - заключили в пресс-службе.

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