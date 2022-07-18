В Астраханской области отмечен резкий рост числа заболевших коронавирусом

18 июл. 19:30

За последнюю неделю в Астраханской области отмечен резкий всплеск числа заболевших коронавирусом - зарегистрировано 415 новых случаев COVID-19, что в 2,5 раза больше, чем за предыдущую неделю, - сообщает пресс-служба главы региона в понедельник.

"Зарегистрировано четыре очага групповой заболеваемости коронавирусом – 'то Комплексный центр социального обслуживания населения в Лиманском районе, специализированный дом ребенка "Капелька", областной онкодиспансер и Енотаевская районная больница", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Обнаружены и 66 семейных очагов (по два-три случая) с общим количеством заболевших в 142 человека в Астрахани, Камызякском, Володарском, Енотаевском и Приволжском районах. Болеют и взрослые, и дети.

Рост заболеваемости специалисты связывают со снижением так называемого коллективного иммунитета. В регионе в основном циркулируют штаммы, принадлежащие к геноварианту "омикрон", которые проще передаются от человека к человеку, но заболевание протекает мягче, чем при "альфе" или "дельте", и приводит к меньшему числу тяжелых случаев.

В пяти медицинских организациях региона уже развернуто 360 коек, что на 75% (или 155 коек) больше, чем на предыдущей неделе, а оперативный штаб при правительстве региона принял решение об ограничении посещения социальных и лечебно-профилактических учреждений, в которых выявлены заболевшие, а также о введении в них масочного режима.

Также временно будут запрещены посещения пациентов в стационарах, - сообщили в региональном Минздраве.