Азербайджан и Евросоюз заключили меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике

18 июл. 19:16

В понедельник, 18 июля, Азербайджан и Евросоюз заключили меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики.

С азербайджанской стороны свою подпись под документом поставил президент страны Ильхам Алиев, а со стороны ЕС - глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

После встречи Ильхам Алиев подчеркнул, что подписанный сегодня меморандум - это дорожная карта на будущее. "Надеемся, что в предстоящие месяцы Азербайджан и ЕС завершат работу над новым двусторонним соглашением", - сказал глава государства.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что она приехала в Баку, чтобы подписать документ увеличении поставок азербайджанского газа на европейский рынок. Она отметила, что в ближайшие годы стороны собираются в два раза увеличить поставки газа из Азербайджана в ЕС.

Напомним, в настоящее время Азербайджан ежегодно поставляет в страны ЕС до 10 млрд куб метров газа.